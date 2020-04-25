【明報專訊】1月23日，香港確診首宗新冠病毒感染；5月1日，本地抗疫將迎來第100天。然而，對27歲的威爾斯親王醫院內科病房護士陳穎彤（右圖）來說，她於本月初才踏入這場疫症的漩渦，由照顧一般內科病人，走到最前線抗疫，處理懷疑個案，因長期戴N95口罩，臉頰留下一條條「口罩痕」。但她並非獨例，「有同事臉頰沿口罩邊緣長滿暗瘡」，因經常洗手及以酒精搓手液捽手，她的雙手亦長了很多「小粒粒」（左圖）。
怕傳染親友 怕鬼護士獨住酒店不聚會
她笑言一向怕鬼，「以往返夜更都有同事陪我上廁所」，但為免感染同住的父母，她獨自入住酒店，「媽咪叫我每次入房都敲門」。有時洗澡，她會念主禱文「驅驚」，某夜她凌晨3時方能入眠，父母疼惜她說「如果驚，就搬返屋企住啦」，但她不為所動。為減社交接觸，她自1月底已沒與朋友見面，她希望疫情過後可脫下口罩，盡情與朋友行街、食飯。
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（抗疫新階段）
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