怕傳染親友 怕鬼護士獨住酒店不聚會

她笑言一向怕鬼，「以往返夜更都有同事陪我上廁所」，但為免感染同住的父母，她獨自入住酒店，「媽咪叫我每次入房都敲門」。有時洗澡，她會念主禱文「驅驚」，某夜她凌晨3時方能入眠，父母疼惜她說「如果驚，就搬返屋企住啦」，但她不為所動。為減社交接觸，她自1月底已沒與朋友見面，她希望疫情過後可脫下口罩，盡情與朋友行街、食飯。

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（抗疫新階段）

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