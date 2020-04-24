【Emily】習近平瓷碟 曾國衞話係佈置

【明報專訊】5個新局長噚日先後喺立法會見傳媒，分享上任心情。新任政制及內地事務局長曾國衞喺入境處時，辦公室當眼位置放咗印有國家主席習近平肖像嘅瓷碟，有記者問佢係咪「表忠」，佢回應話係「辦公室佈置」，叫大家唔使過度解讀。至於工作包括推廣《基本法》嘅民政事務局長徐英偉，噚日畀記者考佢基本法有幾多條文，但佢冇回應到。
被問基本法有幾多條
徐英偉冇回應
曾國衞2月底去日本處理鑽石公主號包機時，被影到向民建聯鄭泳舜話 「你老竇叫我睇住你」，噚日被問到會唔會偏幫建制，曾國衞話係過分猜測，當時只係同鄭泳舜打招呼，話如果見到其他認識嘅議員都會打招呼。
聶德權不斷手震
話講嘢時一向係咁
調任公務員事務局長嘅聶德權，噚日見記者時不斷手震，當時佢雙手放後，左手握住嘅右手持續搖震，成為政圈熱話。聶德權其後喺fb話，「其實我講嘢不嬲手震」，話呢排瞓得少跑得少，會瞓多啲跑多啲步，強調身體無恙，多謝關心。
Emily問過港大醫學院內科學系腦內科教授張德輝，佢唔評論個別個案，但話一般而言，人嘅身體會有輕微震動，源於呼吸、身體循環系統同肌肉張力等。佢話人「好緊張」時手震，都好正常；中年後可能震得厲害，有人可能擔心係咪有柏金遜症，但如果只係手震，無其他徵狀，照完腦都無事，可以藥物令自己放鬆。