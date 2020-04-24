【Emily】習近平瓷碟 曾國衞話係佈置

被問基本法有幾多條

徐英偉冇回應

曾國衞2月底去日本處理鑽石公主號包機時，被影到向民建聯鄭泳舜話 「你老竇叫我睇住你」，噚日被問到會唔會偏幫建制，曾國衞話係過分猜測，當時只係同鄭泳舜打招呼，話如果見到其他認識嘅議員都會打招呼。

聶德權不斷手震

話講嘢時一向係咁

調任公務員事務局長嘅聶德權，噚日見記者時不斷手震，當時佢雙手放後，左手握住嘅右手持續搖震，成為政圈熱話。聶德權其後喺fb話，「其實我講嘢不嬲手震」，話呢排瞓得少跑得少，會瞓多啲跑多啲步，強調身體無恙，多謝關心。

Emily問過港大醫學院內科學系腦內科教授張德輝，佢唔評論個別個案，但話一般而言，人嘅身體會有輕微震動，源於呼吸、身體循環系統同肌肉張力等。佢話人「好緊張」時手震，都好正常；中年後可能震得厲害，有人可能擔心係咪有柏金遜症，但如果只係手震，無其他徵狀，照完腦都無事，可以藥物令自己放鬆。