張震遠自辯認集資難 稱自掏2億注商交所

涉串騙證監 自稱誤信有人投資

張震遠講述個人背景，包括任職新加坡商人蔡天真旗下「泰山石化集團」，在石油貿易取得成功，繼而萌生在本港設立商交所念頭，提供貴金屬交易。張表示，商交所首輪集資成功，注資者不乏著名公司，如工銀亞洲、俄鋁、中遠集團等。

他指，商交所初期募得資金滿足證監會財政要求，2011年4月獲發自動化交易服務（ATS）牌照，可進行金、銀交易。他表示「最初不是太擔心」，直至同年9月證監會發信，警告商交所須滿足財政條件，即持有可供9個月公司營運，折合約2億港元。

張震遠解釋，商交所可供交易期貨種類有限，不能說服股東繼續注資，故此需要透過旗下「新效控股」注資，更透露當年透過不同方式，包括借貸，自掏2600萬美元（約2億港元）以應付證監會財政要求。張震遠承認，商交所籌集資金有困難，直至在內地遇見商人戴麟懿，戴聲稱有興趣注資2億美元，遂向商交所董事會及證監會表示有新投資者願意注資。張聲稱，戴在2013年答應注資，後來卻以種種原因拖延。張表示，對注資情况感擔憂，曾多次指示其下屬，即時任財務總監蔡達英發電郵催促戴麟懿。張震遠作供未完，審訊今續。

【案件編號：DCCC718/17】