被指靠民建聯父蔭做局長 許正宇：英雄莫問出處

被問會否退黨 許稱不應標籤任何人

許正宇說，上任後希望做到「三多」，包括多做事、多結交朋友和多認識程序。他舉例，昨日立法會辯論《撥款條例草案》，需要時間了解相關程序。被問到會否退黨，及會否擔心民建聯身分會影響與泛民議員交朋友，許稱「大家不應標籤任何人」，認為自己即使是民建聯的voting member（選舉會員），但不代表與其他政黨結交朋友會有問題，強調作為公職人員，「希望透過我們的工作提升香港整個社會的發展能力」。

對於有報道指其妻於物業業權中「甩名」，以便用首置身分買樓，以及他和家人持有的物業總值近2億元，許正宇強調相關的交易都是合法進行，並會完全跟從利益申報的做法。

妻甩物業權首置買樓 稱會利益申報

許正宇表示本港雖然正面對困難的經濟情况，但根本的金融基因沒有改變，認為香港仍然是聚財的地方，每年約有200間新公司在香港上市，日後會繼續發展資產管理業務，亦會善用與內地及國際的連通優勢，並着力發展金融科技及綠色金融產品。