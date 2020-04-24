創科界稱「對他不認識」 新局長盼加強溝通 薛永恒：尋痛點助商品化

創科局長薛永恒昨表示，香港有在世界前列的創科人才，認為要協助他們創意落地並得到應用，從而商品化，「這方面要再做多些工作」。被問到有創科業界對他「不認識」，薛稱自己在機電工程署推動E&M InnoPortal期間認識業界人士，未來會再加強溝通。

掌機電署期間推協作平台

初企:可連繫政府及用家

E&M InnoPortal網頁載列60多個已完成及進行中的創新科技試驗項目，已完成試驗的科學園培育計劃畢業公司QBS System去年於香港兒童醫院測試其室內定位系統，公司行政總裁王志峰昨接受訪問時表示，政府部門及醫院等公營機構對產品及服務要求高，試驗過程中可了解用家要求、使用時的問題等，公司參考用家意見改善產品，有助日後推出市場。王志峰又說，機電署連繫及協調公營機構，「似條橋駁通兩邊」。

對薛永恒強調協助創業商品化，立法會工業界議員吳永嘉認為，現時多個政府資助創科業界的計劃，申請成功率大致可以接受（見表），但建議負責審批計劃的委員會，不應過於執著「商品化」。他以夥伴研究計劃為例，私營公司與政府一同投資研發，「商界出資就已是市場考慮，商家不會扔錢落海」，建議政府審批計劃時不用再過於着重「商品化成果」，反而應該以創意和獨特性為準則審批，「如產品是獨一無二，不愁沒市場」。

生物科技界籲與醫局衛署協作

另外，政府近年投放資源發展生物科技。香港生物科技協會主席于常海認為，本地生物科技發展最大問題是未能取得生物樣本，「正如今次疫情，無病毒樣本、細胞樣本做測試及開發」，認為過去創科局未能連結醫管局、衛生署等機構或部門協作，期望盡快與新局長溝通，反映業界意見。