劏房租管小組下周三首開會

擬辦公眾論壇 海外考察

研究小組共有13名成員，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，任期18個月至2021年10月。政府會派出5名官方代表列席小組會議，包括運輸及房屋局副局長、發展局副局長等。

運輸及房屋局早前回覆財委會質詢稱，小組成立後將就劏房引入租管的顧問研究招標，目標明年上半年完成顧問研究，整項研究預算開支約860萬元。

研究小組成員之一、公屋聯會總幹事招國偉表示，小組將於下周三在政府總部舉行首次會議，首要工作包括界定研究範圍，例如釐定「劏房」定義等。

共11會 首會界定「劏房」

招國偉期望，小組完成11次會議後「可以有成果」，不止停留討論劏房引入租管是否可行，而是如何推出一個令各方持份者都能接受的租管方案。

業主會批租管 議員籲速推

另一成員香港業主會會長佘慶雲稱，若以租金或單位面積大小來定義劏房，業主可將其調整以避過租管，形容任何形式的租管都會干擾市場，最終業主只會減少租盤，令政府、業主及租客「三輸」。

民主黨立法會議員尹兆堅認為，租管及租金津貼缺一不可，目前政府宣布推出租津但未有租管下，已收到劏房戶求助稱業主將加租，劏房戶未見其利反受其害，建議研究小組加快進程，完成研究報告後盡快推出租管。