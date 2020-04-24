車禍致癱 「包山王」黎志偉獲賠1632萬

本案原告黎志偉，被告依次為唐洪國和徐紹輝。事發2011年12月9日晚上，黎在屯門公路駕駛電單車，先後被兩名被告駕駛的私家車撞倒，導致下半身癱瘓，早前坐輪椅出庭。

撞人兩被告一酒駕一超速 須負責

法官包華禮判辭指出，綜合首被告和獨立證人口供，當時黎志偉在中線駕車，由於車流緩慢，決定切往快線，駛至首被告的前方。因首被告曾飲酒而反應過慢未能及時煞車，私家車從後撞向黎。黎被拋落路面後，遇上次被告以每小時80公里高速行車，黎再次被撞。

包官指出，兩被告分別涉及酒後駕車及超速，構成疏忽，故兩人須對黎的傷勢及損失負責。

黎未留意路况 判獲75%金額

不過包官提到，黎志偉切往快線時無留心路面情况，「假設他很快向右望，會發現首被告亮着車頭燈高速行駛，或者他就不會切線」。包官認為黎志偉確有疏忽，但首被告要為事故負上更大責任，終判黎可獲得75%賠償金額。至於兩名被告如何分配賠償額，包官表示會交由雙方商議。

辯方爭議義肢住所費 官駁回

黎志偉早前就每套約99萬的機械義肢索償，庭上一度爭議兩被告應否負擔這筆高昂費用。包官表示，黎志偉穿上機械腳後，可像正常人一樣走動，又能減輕肩膀疼痛、改善膀胱功能等，認為機械腳對他而言有合理需要。包官又稱，原告就醫療器材的項目索償，旨在回到受傷前狀態，故裁定兩被告要承擔黎志偉未來25年內預計使用5套機械腳的支出。

庭上另一爭議是黎志偉在意外後依靠輪椅出入，希望搬到更寬敞、更方便的住宅，要求被告支付他更換住所的開支。包官認為，黎志偉提出租住屯門西鐵站附近屋苑的要求合理，亦方便他恆常外出覆診，故批出這筆項目。

【案件編號：HCPI1235/14】