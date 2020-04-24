陳彥霖逝世7月 警「限聚」為由截查記者

「擸多個過嚟咪夠囉」 終無人票控

前日晚上10時許，網媒「Free HK Media」記者H與攝影記者到尚德停車場採訪。H表示，當時與攝記分開行事，攝記走上尚德邨停車場2樓時，遭多名警員截查。他表示當時攝記與另外2名街坊被截查，遠處有另外數名獨自一人的街坊被帶到同一處截查。

根據該網媒的片段，當時有警員稱「限聚令吖嘛」、「擸多個過嚟咪夠囉」、「你要解釋就上法庭解釋」。但H稱最後所有人均獲放行未被票控。

警方表示，前晚於將軍澳尚德邨停車場作反罪惡巡邏，並曾對14人搜查。警方於搜查後讓所有人離開，其間並沒有發出定額罰款告票。

警方又說，任何人若認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

數十警凌晨拆祭壇

另外，昨凌晨2時許，數十名警員與相關部門人員到場清拆陳彥霖及科大男生周梓樂的祭壇，兩人遺照、鮮花、蠟燭、紀念品及連儂牆文宣等全被清走，至3時許離去。

（反修例風暴）