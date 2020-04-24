控拒捕資訊科技員 投訴警毆打致留醫

報稱任職資訊科技員的被告梁霆（31歲），被指去年10月27日於旺角彌敦道近奶路臣街交界抗拒執行職責的警員A。

辯方在庭上投訴，被告被捕時和帶返警署後均遭警員毆打，多處受傷。被告其後要求律師協助，警員卻指被告要先在口供簽署才允許。最終在律師介入下被告才獲送院，在廣華醫院留醫8天。控方反駁稱，被告是在拘捕時反抗致使警員受傷。

丫叉郵包案 辯方獲17萬訟費

辯方亦反對控方的匿名令，裁判官查問控方為何涉事警員要以代號A稱呼，控方則解釋此案與社會事件有關。匿名申請留待下次答辯處理，另被告獲准以5000元現金、遵守宵禁令及禁足旺角洗衣街至上海街一帶等條件保釋。

另外，海關去年11月發現一個內有丫叉及鋼珠的美國寄港郵包，警方假扮送貨員上門，拘捕拒收郵件的22歲青年趙駿賢，並控以企圖管有攻擊性武器罪，控方今年2月撤控，辯方昨取回17萬元訟費。

辯方陳辭稱，案件去年11月底提堂，控方申請押後以待警方調查被告信用卡紀錄，而辯方早於12月已通知警方被告無信用卡，控方延至今年2月6日才提出撤控，令訟費開支增加。

【案件編號：WKCC4406/19、878/20】

（反修例風暴）