華仁炸彈案IVE生：電子零件學業用

控串謀意圖傷人 藏兒童色情品

被告蔡凱明（20歲）為專業教育學院（IVE）機械工程系學生，控罪稱他2019年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒和彭軍壕及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使他們身體受嚴重傷害；另又涉於本月21日其秀茂坪住所管有兒童色情物品，即150張照片及7段影片。

控方指出，在被告家中搜得槍支、炸彈及電子部件，但辯方稱搜出的電子零件只屬學業所用。被告保釋被拒，將於4月29日在東區裁判法院作擔保覆核。

另外，本月13日在葵涌警署附近被搜出兩樽疑似汽油彈的21歲大專男生林偉豪，早前被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨申請保釋覆核。控方透露案件調查有進展，不反對被告保釋，被告獲准以現金2萬元、每周到警署報到3次等條件保釋。案件押後至6月11日再訊，等候政府化驗所報告。

【案件編號：KTCC455、WKCC827/20】

（反修例風暴）