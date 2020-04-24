蒙面法得直檢控重啟 兩男被加控

原控意圖傷人縱火 另同加控暴動

首宗案件的被告為裝修工人梁啟樂（33 歲），原被控一項有意圖傷人，指他去年12月1日在旺角道及彌敦道交界有意圖而傷害男子X。控方昨加控兩罪，稱他同日同地參與暴動及身處非法集結時使用蒙面物品，即一個掛耳式口罩。案件押後至5月14日在區域法院聽取答辯，其間被告須繼續還押。

次宗案件的被告為調酒師沈俊傑（19歲），原被控一項縱火，指他去年11月3日在港鐵旺角站C1出口外用火摧毁屬於港鐵公司的財產。沈昨亦被加控暴動及身處非法集結時使用蒙面物品罪，指他於彌敦道及亞皆老街附近參與暴動，以及在非法集結時以一塊布蒙面。案件押後至6月4日處理轉介區院文件，被告獲准繼續保釋。

旺角警署擲彈案 兩人獲撤一罪

另外，3名被告髮廊助理周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲），早前被指參與去年11月13和14日旺角警署附近擲汽油彈，事後被控暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品等罪名，案件昨提訊。控方撤銷首被告、第三被告一項管有爆炸品罪名，但繼續檢控3人暴動及違反《禁蒙面法》，案件押後至5月25日再訊，以待轉介區院審訊文件，3人獲准繼續保釋。

明報記者

【案件編號：WKCC8、14/2020、WKCC4277/19】

（反修例風暴）