董梁籌組「再出發大聯盟」 李嘉誠唐英年同為發起人

李嘉誠截稿前未回覆

本報昨向董、梁二人的前任行政長官辦公室查詢，至截稿前未獲回覆。另本報亦向李嘉誠基金會查詢李嘉誠是否共同發起人，至昨截稿前未獲回覆。唐英年透過公關證實他是其中一個發起人。

根據公司註冊處資料顯示，香港再出發大聯盟有限公司於3月24日以無股本的擔保有限公司形式成立，兩名前特首、全國政協副主席董建華及梁振英同為創辦成員，首任董事除了二人外，還有身兼民建聯會務顧問的譚耀宗。公司章程提到宗旨包括組織非牟利的公民活動，以維護香港社會的穩定與繁榮；可接受捐贈及財務支持，並會組織活動、集會、宣傳運動，以及出版刊物等。

逾千發起人 囊括建制派名人

《星島日報》昨報道引述消息指，香港再出發大聯盟的籌備工作接近尾聲，原擬下周一(27日)宣告成立，但受限聚令影響可能延期。報道又指，千多名社會各界人士出任共同發起人，其中包括多名政商界代表出任副秘書長，包括基本法委員會副主任譚惠珠、民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、新民黨主席葉劉淑儀等。

翻查資料，香港再出發大聯盟部分副秘書長，亦是去年7月成立的「守護香港大聯盟」成員，包括全國政協黃英豪、施榮懷、蘇長榮及王惠貞等，當中黃英豪是「守護香港大聯盟」召集人，該會首席顧問為梁振英；而香港再出發大聯盟另一副秘書長鄭李錦芬，本身是由董建華牽頭成立的「團結香港基金」的總幹事，但據了解她以個人身分加入香港再出發大聯盟。