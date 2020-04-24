泛民17區會主席邀見面 民政局長徐英偉：盡快安排

區會撥款被削 徐：經常加加減減

徐英偉昨出席立法會會議前見記者，被問到多個區議會的「社區參與計劃」撥款被削減，徐回應說，有關撥款經常會「加加減減」，稱疫情下需要增加撥備，亦有很多社區活動未能舉辦，稱當局要審視如何把撥款善用於社區。

至於當局會如何處理有區議員涉違法被捕，以及個別區議員選擇性服務市民的情况，徐英偉說，區議會運作需要依照《區議會條例》，服務市民不能「揀擇」，強調區議員怎樣操作，或民政事務總署如何配合都好，都一定要依足法例行事，「不能教我的同事違法。」

趙家賢：林鄭緊跟中央 對局長難有期望

據了解，民主派17區區議會正副主席和離島區議會民主派代表將邀請徐英偉見面，盼討論區議會遇到的問題，如多區討論監警議題時被阻撓。

被問到對徐英偉的期望 ，東區區議會副主席趙家賢表示，在正常政局下，會寄望人事調動是一個契機，以重新建立和改善政府與區議會的關係，但趙稱現時「林鄭政權已緊跟中央路線」，因此對新局長難有期望。