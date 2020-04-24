劉兆佳：中央遏內外勢力 失反對派民意非重點

劉兆佳在港台節目《千禧年代》上表示，若港府未來一兩年能做出成績，配合中央對港政策，打擊內外反對勢力、止暴制亂、強化建制力量和爭取支持繁榮穩定的民意支持，特區政府民望即可提升。他預料，政府從無想過要爭取反對派和其支持者對特區政府改觀。

劉兆佳說，相信中央有考慮強硬路線會令反對派有更大反彈，但中央整體政策是要遏制內部外部勢力，反對派的民意損失不是重點考慮，中央是要盡快恢復香港秩序，處理好積累多年的亂局。

泛民：打壓下不同光譜更團結

民主黨立法會議員尹兆堅認同中央愈來愈強硬的說法，估計日後中央會把民主派打為「賣港賊」、強硬打壓民主派。他認為，民主派被打壓下，會更團結，不同光譜更願合作，因為大家都處於唇亡齒寒的地步。該黨立法會議員涂謹申說，換人不能令他有眼前一亮的效果，認同有建制陣營說，換人可能是為了9月立法會選舉的「鬥爭」。

身兼行政會議成員的民建聯立法會議員張國鈞說，過去一年多，由反修例風波到疫情，香港有很多深層次問題，政府因應問題調整團隊順理成章。他希望新局長能帶來新衝擊，提升政府管治。