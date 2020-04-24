非公務員任局長不符02年條文 聶德權：更明白如何各司其職

聶德權稱視乎需要修改條文

聶德權昨表示，制度精神是冀局長對公務員系統、制度及運作有充分理解，可表達公務員關注及利益。他稱自大學畢業後加入政務職系31年、曾做15個不同崗位，「在公務員的系統中都浸淫很久」，對制度、運作充分了解；過去3年出任問責官員與公務員緊密配合，經驗或更有利他出任此崗位。至於會否修改條文，他稱「要看看是否有此需要」。

華員會主席利葵燕質疑做法偏離問責制設計，她稱原意是希望有「旋轉門」供公務員升任局長、任期完結後重返公務員團隊，確保局長熟悉公務員文化，如改變安排政府應解釋清楚。

香港高級公務員協會主席李方沖稱，聶德權與前任局長羅智光均是資深公務員出身，看不到太大分別，料特首或冀有更進取的局長管理公務員。他冀聶德權了解並捍衛公務員核心價值，多看社交媒體了解公務員想法，並多接觸基層、前線。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉強稱，指引是方向但非規則，有一定彈性，但了解公務員團隊、工會或有疑慮，認為聶德權要盡快聯繫公務員，多聽前線意見以彌補。他認為，公務員出身對「條條框框」很熟悉，但或自己都被框住，「如非體制裏面，會否思維反而更開放？」