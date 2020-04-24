曾國衞稱加緊DQ泛民是陰謀論 「23條屬早晚問題」 促盡快恢復國歌法二讀

【明報專訊】港澳辦、中聯辦近日多次發表聲明批評民主派立法會議員，外界關注9月立法會選舉中，民主派會否大規模被拒參選。5名新任局長昨先後在立法會見傳媒，政制及內地事務局長曾國衞昨被問到會否更嚴密把關令更多泛民候選人被DQ（取消資格），他說「這純粹是一種陰謀論」，強調參選資格是「依法辦事」，但稱若擁護《基本法》、效忠特區，「絕對是沒有問題」。
曾國衞表示，《基本法》23條是憲制責任，「這是早晚問題，並非應不應該做的問題，而是一定要做、何時做的問題」，又指《國歌法》已有充分討論，期望立法會能自行解決，內會盡快產生主席，令國歌法恢復二讀，以盡快完成憲制責任。
內會主席未選出 立會尋外間法律意見
另外，就內會仍未能選出主席，立法會主席昨日透過秘書處發言人表示，立法會主席有責任確保立法會有效履行其憲制職能。內會過去半年經10多次會議仍未能選出正副主席是前所未見，立法會主席於3月底透過秘書處就如何解決目前情况，向外間資深律師尋求法律意見。
說錯議員須「支持特區政府」
新聞秘書澄清「效忠特區」
曾國衞昨日會見傳媒時表示，上任工作重點包括立法會選舉，他稱會與選管會及各方討論工作安排。對於外界質疑他非政務官出身，他強調自己行政管理經驗相當豐富，又稱過往曾處理「很多敏感情况」，有助他目前崗位工作，例如選舉。
被問到會否有更多民主派候選人被拒參選，他稱是陰謀論，「若該名人士是符合候選人的條件的話，他為何會被DQ呢？」他表示只要擁護基本法、「支持特區政府」的話便無問題，其後新聞秘書澄清應是「效忠」，政府新聞處的逐字稿，則更正「支持」應為「效忠」，惟刪去「政府」兩字。
民主黨質疑說出心底話
民主黨涂謹申質疑，曾國衞稱「支持特區政府」說法不符法例，根據《立法會條例》，參選人只需擁護《基本法》、保證效忠「香港特別行政區」，而非「特區政府」。涂批評曾國衞「不熟書」、「第一天出閘就脫腳」，質疑是有意DQ不效忠政府的參選人、不慎說出心底話，抑或中央給予指示。
曾國衞亦被問及「兩辦」是否受基本法22條限制，他未正面回應，重申兩辦代表中央處理香港事務，「絕對有權、有責去審視基本法和一國兩制是否在香港順利實施」、「發出聲明和意見，絕對是無可厚非」。
聶德權：嚴肅處理公務員參與非法活動
調任公務員事務局長的聶德權昨稱，政府過去的文件在22條、中央駐港機構的關係立場非很清晰或一致，故產生問題，並指中聯辦因應內會停擺致影響香港情况表達意見、評論並不構成干預，「因為它在履行職務」。
聶德權又指出，政治中立是公務員配合、全力支持特首及特區的施政，政治理念不可影響執行有關職務，或予人感覺存在利益衝突，若公務員違反相關規例、曾參與非法活動或受罪責，會按公務員系統及有關規例嚴肅、秉公處理。
建制派謝偉俊估計，中央最初冀較方便、靈活處理22條問題，但他稱大家都有疏忽，為何中聯辦過往未更正港府立場，他估計「最後很快會釋法」，以理順什麼為之干預、什麼是中聯辦在香港可做的事。民主黨尹兆堅表示，過往官方文件清楚指出中聯辦受22條規管，政府迴避中聯辦是否受制於基本法22條，反映政府已「投降」。
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