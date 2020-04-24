曾國衞稱加緊DQ泛民是陰謀論 「23條屬早晚問題」 促盡快恢復國歌法二讀

曾國衞表示，《基本法》23條是憲制責任，「這是早晚問題，並非應不應該做的問題，而是一定要做、何時做的問題」，又指《國歌法》已有充分討論，期望立法會能自行解決，內會盡快產生主席，令國歌法恢復二讀，以盡快完成憲制責任。

內會主席未選出 立會尋外間法律意見

另外，就內會仍未能選出主席，立法會主席昨日透過秘書處發言人表示，立法會主席有責任確保立法會有效履行其憲制職能。內會過去半年經10多次會議仍未能選出正副主席是前所未見，立法會主席於3月底透過秘書處就如何解決目前情况，向外間資深律師尋求法律意見。

說錯議員須「支持特區政府」

新聞秘書澄清「效忠特區」

曾國衞昨日會見傳媒時表示，上任工作重點包括立法會選舉，他稱會與選管會及各方討論工作安排。對於外界質疑他非政務官出身，他強調自己行政管理經驗相當豐富，又稱過往曾處理「很多敏感情况」，有助他目前崗位工作，例如選舉。

被問到會否有更多民主派候選人被拒參選，他稱是陰謀論，「若該名人士是符合候選人的條件的話，他為何會被DQ呢？」他表示只要擁護基本法、「支持特區政府」的話便無問題，其後新聞秘書澄清應是「效忠」，政府新聞處的逐字稿，則更正「支持」應為「效忠」，惟刪去「政府」兩字。

民主黨質疑說出心底話

民主黨涂謹申質疑，曾國衞稱「支持特區政府」說法不符法例，根據《立法會條例》，參選人只需擁護《基本法》、保證效忠「香港特別行政區」，而非「特區政府」。涂批評曾國衞「不熟書」、「第一天出閘就脫腳」，質疑是有意DQ不效忠政府的參選人、不慎說出心底話，抑或中央給予指示。

曾國衞亦被問及「兩辦」是否受基本法22條限制，他未正面回應，重申兩辦代表中央處理香港事務，「絕對有權、有責去審視基本法和一國兩制是否在香港順利實施」、「發出聲明和意見，絕對是無可厚非」。

聶德權：嚴肅處理公務員參與非法活動

調任公務員事務局長的聶德權昨稱，政府過去的文件在22條、中央駐港機構的關係立場非很清晰或一致，故產生問題，並指中聯辦因應內會停擺致影響香港情况表達意見、評論並不構成干預，「因為它在履行職務」。

聶德權又指出，政治中立是公務員配合、全力支持特首及特區的施政，政治理念不可影響執行有關職務，或予人感覺存在利益衝突，若公務員違反相關規例、曾參與非法活動或受罪責，會按公務員系統及有關規例嚴肅、秉公處理。

建制派謝偉俊估計，中央最初冀較方便、靈活處理22條問題，但他稱大家都有疏忽，為何中聯辦過往未更正港府立場，他估計「最後很快會釋法」，以理順什麼為之干預、什麼是中聯辦在香港可做的事。民主黨尹兆堅表示，過往官方文件清楚指出中聯辦受22條規管，政府迴避中聯辦是否受制於基本法22條，反映政府已「投降」。

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