去年鼠患指數10年新高 灣仔重災議員批缺垃圾桶

食環署鼠患參考指數分為3級，指數少於10%為一級，即鼠患不普遍；指數介乎10%至19%為二級，鼠患屬略為普遍；指數達20%或以上是三級，代表鼠患普遍。2019年的指數錄得4.2%，為2010年以來的新高，2018年則為3.4%。按分區計算，去年灣仔區指數突破雙位數達11.7%，該區前年指數只有2.8%；前年指數最高的是深水埗，為6.7%。

食署：次階段滅鼠7月展開

食環署發言人稱，個別地區錄得相對較高指數，主因區內個別地方及後巷的衛生欠佳，例如堆積雜物及不適當堆放垃圾和食物殘渣。食環署表示今年首階段滅鼠運動上月中完成，第二階段將於7月展開。

灣仔區議員邱汶珊表示，其所屬選區銅鑼灣食店林立，亦有較多外傭聚餐。當局減少在街道放置垃圾桶，難免造成衛生問題。她說近月收到街坊求助，有老鼠沿水渠爬入住所或衝入店舖，她本年初視察區內後巷不時發現有老鼠在垃圾堆中覓食。她續稱，食環署職員雖能迅速處理，但問題仍在，她將繼續要求署方在區內加放垃圾桶，以避免垃圾到處積聚。