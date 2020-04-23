勞顧會勞方盼停外勞 資方：非一刀切

勞工顧問委員會昨開會討論疫情對勞工影響，勞顧會勞方委員鄧家彪表示，勞方表達三大訴求，包括要求政府聚焦支援失業者及將新冠病毒肺炎納入法定職業病保障，並要求暫緩補充輸入勞工計劃，保障本地就業。勞顧會資方委員郭振華歡迎政府第二輪保就業措施，但認為需補漏拾遺。他認同現階段審批輸入外勞需更嚴謹，應以本地僱員優先，但不能一刀切，因為僱主可能找不到本地僱員。

最低工資調整 勞方冀上調

最低工資現為時薪37.5元，對於明年調整幅度有何想法，鄧家彪承認今年是自最低工資立法以來經濟環境最困難的一年，相信談判會特別難，但希望仍可上調，認為一旦下調，「只會對僱員雪上加霜」。他呼籲僱主共渡時艱，相信可在理性氣氛下談判。郭振華稱調整最低工資幅度，視乎社會及經濟環境等因素，要確保如何令經濟持續發展，亦不影響勞動市場失衡，各方需再討論。他提到不少僱主質疑目前並非合適討論調整最低工資的時間。當被追問是否支持凍結最低工資時，他強調資方沒前設立場。

（抗疫新階段）