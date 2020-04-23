前線教師錦囊：有合適理據 立場不礙得分 通識周一開考 教師：評卷不理黃藍

關展祺：疫情未必成試題

DSE通識考卷繼2016年後，去年再現政治相關題目。本報訪問3名前線通識老師，分析熱門試題。資深通識科教師關展祺表示，新冠肺炎疫情較近期發生，未必成為試題，但考生可留意近日新聞，如跨國協作應對疫情、各持分者的抗疫角色等，若考試有公共衛生相關題目，考生可引用合適新聞例子作實例。他稱，去年社會變化大，影響港人生活素質，建議考生試前可熟習相關議題。

劉錦輝倡熟習環保網購議題

通識教育教師聯會主席劉錦輝認為，去年年底聯合國舉行氣候峰會，瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）引起國際討論，加上氣候問題涉及全球化、環境等單元，或成為熱門議題之一。他又表示，過往DSE通識試題從未涉獵網購，而網購牽涉經濟全球化、電子商貿，亦衍生速遞而致的環境問題，建議考生可熟習有關議題。

通識科常被批政治化，考生答題立場會否影響評分？劉錦輝表示，通識科考核重點在於考生闡述答案時，有否合適及充分的理據以支持其論點，亦看重答案的邏輯，「立場不關事」。他提醒考生引用的例子須符合現實，切忌「天馬行空」。

通識科教師劉俊偉稱，考生毋須擔心答案有主觀色彩字眼就會被視為立場偏頗。他舉例，若考生需討論社會撕裂嚴重，可引述稱社會部分人認為有「警暴」問題，亦有意見指摘部分人為「暴徒」。他說，考生會否失分視乎作答內容是否符合社會現况。

劉瑤紅：記着多角度分析

香港通識教育教師聯會前主席、潔心林炳炎中學校長劉瑤紅稱，考評局有多年閱卷原則及指引，試題亦經多人審閱，籲考生「記着通識本身的科目目標，展示多角度分析」。

距離DSE通識考試日不足一周，劉錦輝建議考生在衝刺階段把基礎打好，重溫各單元的概念詞，包括其定義、討論角度等，而溫習時間較充裕的考生可「鑽研深點」，除社會、經濟、環境等常見討論角度，另可預備長短期影響、公平性等角度，以應付不同問題要求。

明報記者 黃焯謙 蕭愷情

（抗疫新階段）