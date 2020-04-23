掟磚命案 兩少年控謀殺暴動傷人 6月交付高院 未申保釋還押懲署

明報記者

兩被告依次為無業劉子龍（17歲）和學生陳彥廷（16歲），據了解兩人相識，曾為同學。3項控罪指出，兩人2019年11月13日在上水龍運街2號北區大會堂外連同其他身分不詳者謀殺羅長清，並於同日同地連同其他身分不詳者意圖使男子X受嚴重傷害而非法及惡意傷害，以及參與暴動。

傷者認出首被告 商場CCTV尋見兩人

據了解，案發時有兩批人在北區大會堂外聚集，一方放置磚頭，另一方清理磚頭，最終雙方衝突，互擲磚頭及鐵通等物品。70歲的死者和61歲的X在衝突中同告受傷，X並非警員。X在事件中左眼虹膜撕裂，眼內出血，右手、右膝和雙腳均有擦損。

據悉，X在警方認人手續認出首被告，警方翻查附近閉路電視片段後亦發現兩被告曾在附近商場。兩名被告去年12月中被捕，索取法律意見後至昨午預約並落案起訴。

傷者准匿名 數十人庭外聲援被告

控方在庭上表示考慮到案件性質，為免不必要騷擾，申請將有意圖而傷人控罪的受害人以X匿名，獲裁判官接納。辯方無保釋申請，但首被告的代表律師表示，不排除稍後會到高院申請保釋。

兩被告昨由乘坐囚車離開法院時，數十人在法院停車場外大喊口號，有支持者更一度攔在車前。

【案件編號：TMCC531/20】

（反修例風暴）

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