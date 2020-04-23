【Emily】「因為係兩辦解釋㗎嘛」 基本法常跟身 慢必嘆熟讀無用

慢必發言時提到，雖然《基本法》列明如果預算案不獲通過，可以解散立法會，意味議員有權投反對票；但《基本法》73（2）條又話立法會職權包括「審核、通過財政預算」，佢笑言自己有啲驚，「會唔會我投反對票，話我違反第73（2）條？解釋權喺你手上，點解（釋）都得」。

張宇人轟無情業主風涼話

慢必同Emily講，立法會審議一地兩檢時佢就買咗《基本法》，仲話當年大律師公會主席戴啟思出席立法會公聽會時，亦用呢本中英對照版本，所以佢都買咗。

另外，一向言詞尖銳嘅飲食界議員張宇人（Tommy）發言時就為業界抱不平，佢話飲食業因「限聚令」致生意大受影響，業主應盡快減租，批評有啲無情業主話，食肆都賺咗幾年錢，「係咪𠵱家可以嘔番啲出嚟？」Tommy就話，食肆都交咗幾十年租，「點解叫你減幾個月租，減一半共渡時艱，都要講啲咁難聽嘅說話？」