【Emily】「因為係兩辦解釋㗎嘛」 基本法常跟身 慢必嘆熟讀無用

【明報專訊】立法會議員要宣誓擁護《基本法》，有泛民議員更加日日都袋住《基本法》喺身𠻹。話說人民力量陳志全（慢必）噚日喺立法會會議上就《財政預算案》二讀發言時，提起自己日日揸住《基本法》，自言「我都算係熟《基本法》嘅人啦」，雖然網上有得免費睇條文，但佢都自掏腰包買咗一本。不過慢必就慨嘆，即使熟讀《基本法》，都不能夠話自己掌握條文嘅解釋，嘲諷稱「因為係港澳辦、中聯辦解釋㗎嘛」。
慢必發言時提到，雖然《基本法》列明如果預算案不獲通過，可以解散立法會，意味議員有權投反對票；但《基本法》73（2）條又話立法會職權包括「審核、通過財政預算」，佢笑言自己有啲驚，「會唔會我投反對票，話我違反第73（2）條？解釋權喺你手上，點解（釋）都得」。
張宇人轟無情業主風涼話
慢必同Emily講，立法會審議一地兩檢時佢就買咗《基本法》，仲話當年大律師公會主席戴啟思出席立法會公聽會時，亦用呢本中英對照版本，所以佢都買咗。
另外，一向言詞尖銳嘅飲食界議員張宇人（Tommy）發言時就為業界抱不平，佢話飲食業因「限聚令」致生意大受影響，業主應盡快減租，批評有啲無情業主話，食肆都賺咗幾年錢，「係咪𠵱家可以嘔番啲出嚟？」Tommy就話，食肆都交咗幾十年租，「點解叫你減幾個月租，減一半共渡時艱，都要講啲咁難聽嘅說話？」