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2020年4月23日星期四
港聞二
掟磚命案 兩少年控謀殺暴動傷人 6月交付高院 未申保釋還押懲署
仇栩欣否認襲警罪 8月審
警拘「屠龍」IVE生 料涉華仁炸彈案
李家超：已促警引反恐例打擊炸彈案
反修例1929火警召喚 佔去年總數5%
前線教師錦囊：有合適理據 立場不礙得分 通識周一開考 教師：評卷不理黃藍
DSE明開考 試場學校演習流程
勞顧會勞方盼停外勞 資方：非一刀切
預算案警開支大增 泛民表明反對：分配不公道
法庭程序5月4日重開
再有復陽 出院3天呼吸困難 醫生：不能排除可傳染 醫局稱風險不高
分區中醫診所本月推新冠復康治療
申借修頓維園 康文署稱疫情暫停處理 支聯六四Plan B：遍地開花
被拒上訴至終院 林子健續入獄服刑
去年鼠患指數10年新高 灣仔重災議員批缺垃圾桶
國際油價跌 港未同步 學者推算汽油價應減4%
公大簽協議肇慶辦分校 首4年擬收4000人
持刀斬妻手 抑鬱漢囚5年4月
石澳現浮屍 疑失蹤中年漢
尊子漫畫
【Emily】「因為係兩辦解釋㗎嘛」 基本法常跟身 慢必嘆熟讀無用
【Emily】中大師妹議員扮曾國衞「表忠」
【Emily】中大二號橋崇基門下周二重開
【Emily】浸大生足球電競賽 邀得高層落場
【Emily】港鐵搵DJ藝人錄DSE打氣廣播
【Emily】田少預告同謝偉俊派口罩
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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掟磚命案 兩少年控謀殺暴動傷人 6月交付高院 未申保釋還押懲署
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