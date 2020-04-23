持刀斬妻手 抑鬱漢囚5年4月

被告饒崇正（41歲）原被控一項企圖謀殺，早前控方同意下承認交替控罪的有意圖而傷人罪。背景報告顯示，被告得悉妻子再與不良朋輩來往吸毒，與對方感情轉差，案發時受酒精影響。

法官昨引述受害人創傷報告指，事主左手多條神經線和血管被砍傷，部分完全割斷，扭毛巾感疼痛，嚴重影響生活，需繼續服藥和接受物理治療。事後事主患抑鬱和創傷後遺症，至今常發噩夢失眠，亦因傷疤而拒絕與他人接觸，需接受心理輔導和精神治療。

官斥惡毒 沒喪命屬萬幸

法官斥責被告惡毒地用刀襲擊一同生活和養育孩子的妻子，沒喪命屬「不幸中的萬幸」，並不接納被告因酒醉犯案的說法，本案亦沒證據顯示被告當時受抑鬱症影響，判處被告囚5年4個月。

案情指出，被告與姓梁事主2009年結婚，育有兩女。2018年5月11日凌晨，事主在客廳梳化睡覺，感覺有人觸碰頸項，醒來時發現手持廚房刀的被告砍傷她的左手，血流不止；其間被告曾說，「你必須死」、「你一定要死」。

【案件編號：HCCC150/19】