公大簽協議肇慶辦分校 首4年擬收4000人

校方稱，公大（肇慶）是按照《中華人民共和國中外合作辦學條例》、由香港公開大學與肇慶學院共同創立的大學，校園選址廣東省肇慶市新區，佔地約2500畝（約167公頃），其中建設用地約500畝（約33公頃），定位是應用型教學研究綜合大學。

與肇慶學院合辦 內地斥資基建

資金來源方面，校方稱肇慶市人民政府負責公大（肇慶）校園建設土地、各階段校園建設經費及設施，未知所涉金額。未來收生除招收大灣區學生外，亦會全國招生；香港公大學生將來會有機會前往公大（肇慶）學術交流。

公大校長黃玉山稱，期望在創新及管理、財務及會計、創意藝術、應用科學、電腦及訊息科技等方面，提供本科生課程。校董會主席黃奕鑑稱，通過與內地合作辦學，期望在大灣區培養德才兼備，具備專業和應用型知識及國際視野、人文素養及社會責任感的優良人才。

相繼有大學進駐大灣區，香港科技大學籌建香港科技大學（廣州），廣州市南沙區慶盛校址去年9月已動工。理工大學亦在籌建佛山分校。香港中文大學、浸會大學亦分別在深圳及珠海有合辦院校。