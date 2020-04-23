國際油價跌 港未同步 學者推算汽油價應減4%

環境局：一直監察燃油價

比較應參考星離岸價

環境局稱，政府一直有監察本地車用燃油零售價，今年1月至今，油公司下調價格10次，累積減幅每公升1.4元。發言人重申，分析本地燃油售價調整時，應參考新加坡離岸價及油公司進口價走勢，過去一年，本地燃油零售價與新加坡離岸價相若。

鍾兆偉稱，本地燃油除稅後價格，仍包括地租、營運成本及利潤等成本，汽油成本是影響零售價的其中一項因素，兩者調整幅度未必會相同，但原油價格有參考價值，「（原油）價格已下調多個月，但零售價下調不足一成，並不合理」。他推算得出，現時本地汽油零售價，應較1月每升18.04元，減11.3%至16元，惟現價為16.64元，認為仍有減價空間。

環境局資料顯示，去年初本地汽油零售價比新加坡離岸價高約5元，之後差距擴大，至今年2月相差近9元。

鍾兆偉預測約1個月後，如國際油價持續低迷，本地汽油零售價應再減至15元或以下，甚至14元。不過之後減幅有限，促政府審視油站招標政策，令地價得以下降，減輕油公司經營成本，令油價得以下調。

香港汽車會會長李耀培表示，車用汽油零售價冠絕全球，當中6.06元是燃油稅，政府在疫情下撥巨額公帑紓解民困，但忽略私家車主，促政府減燃油稅。

油公司：要衡量市場成本變動

埃克森美孚解釋，近年油站地價和租金差餉等成本續飈升，該公司會經常檢討燃油零售價，亦會提供各種推廣和折扣。雪佛龍表示，油價調整除了考慮成品油入口價格外，也要衡量市場狀况以及各種經營成本變動。