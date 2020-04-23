申借修頓維園 康文署稱疫情暫停處理 支聯六四Plan B：遍地開花

李家超：將按公安條例處理

保安局長李家超昨出席立法會會議前被問到5．1及六四等遊行集會是否不會批准，他回應，警務處長會按照公安條例處理所有遊行、集會申請。

最快本周申不反對通知書

港府宣布延長「限聚令」至下月7日。支聯會秘書蔡耀昌表示，六四長跑、5．31遊行等活動，都是限聚令結束後的事，支聯會目前仍以爭取原有方案為目標，本周內會正式向警方申請不反對通知書。不過，他擔心康文署一旦否決申請借用場地，警方會以此為藉口反對舉辦活動。

康文署昨回覆本報查詢時表示，收到支聯會分別擬於5月31日借用灣仔修頓遊樂場及5月31日至6月4日借用維園舉辦集會活動的申請，惟因應疫情最新情况，該署今年2月起暫停接受及處理轄下場地作非指定用途活動的預訂申請，亦已通知支聯會有關安排。

另外，職工盟主席吳敏兒稱，已申請舉辦5．1遊行，但警方至今未與其接觸，該會將於周五開會討論應對方案。

民主黨立法會議員許智峯表示，近日有涉及反修例的活動，警方以「限聚令」為由，向4人以上的聚集者發告票，質疑警方做法變相限制市民遊行集會自由，認為應修訂「限聚令」，將餐廳執法權交還食環署負責。

醫管局前總裁梁栢賢昨在facebook指出，現在新冠病毒的「即時有效繁殖率」比2月時更好，「是否有放寬禁令空間？延長禁令要有科學數據支持，否則只是『怕會出事』，有違科學原則！」據香港大學公共衛生學院網頁，2月3日的「即時有效繁殖率」為1.8824，即一名患者可傳染多於1人，數字至4月19日跌至0.3098。

明報記者

（抗疫新階段）