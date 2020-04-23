分區中醫診所本月推新冠復康治療

中大中醫學院：半年可應診10次

食物及衛生局長陳肇始昨日書面答覆立法會議員提問時表示，醫管局2月初已邀請中大、港大及浸大3間本地大學中醫藥學院的中醫專家，成立中醫專家交流小組，而小組已制訂相關中醫藥預防方案，交予中醫診所作臨牀使用參考。她透露，當局計劃在部分18區中醫診所，試行為新冠肺炎出院病人提供復康方案，期望本月盡快推出計劃。

中大中醫學院臨牀部主任及中醫顧問梁晶表示，中大中醫學院將有一間中醫診所提供復康方案；復康者在出院後6個月內可應診10次，醫師會按其臨牀症狀，協助對方調理身體。她說，按內地對新冠肺炎的診治方案，復康者會有兩類症狀，包括肺脾氣虛及氣陰兩虛；肺脾氣虛的代表藥方有參苓白朮散、陳夏六君湯，而氣陰兩虛的代表方是生脈散。她說，每名復康者用中藥前後的數據亦會作研究用途；更多有關整個計劃的詳情將由醫管局公布。

陳肇始昨亦被問到會否邀請中醫加入抗疫前線，她說現階段若要讓中醫師參與住院治療，除了中醫和西醫需要詳細討論及協調外，還需了解中西藥的相互作用、用藥安全等；在目前各方條件限制下，接受隔離病人的治療方案仍由西醫專責小組為主；局方認為現時不是改變現行治療方案和安排的適當時機。

（抗疫新階段）