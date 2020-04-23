再有復陽 出院3天呼吸困難 醫生：不能排除可傳染 醫局稱風險不高

出院後無返家 住尖沙嘴酒店

該名37歲女子為第949號個案，她首次確診時無病徵，4月18日出院，4月21日因呼吸困難及胸口不適再度入院，醫院為她在鼻咽及喉嚨取樣檢測，驗出對新冠病毒呈陽性。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，該病人病毒量低，CT Value為32（港大研究顯示CT Value高於30就種不到活病毒），似是體內的病毒殘餘，但為謹慎起見，仍把她留在隔離病房。該女子之前出院後，一直留在尖沙嘴最佳盛品酒店，未有回家。劉稱，專家認為復陽個案造成社區傳染的風險不高，現正蒐集有關數據，查看重新入院者的情况，例如有否肺炎病徵等，逐一檢視，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會亦會重新檢視情况，包括出院條件等。

本港首宗「復陽」個案於本周一由區議員發現，患者為一名17歲男生，他於4月7日出院，約兩周後自行找私家醫生化驗，驗出復陽，20日再入院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君早前稱，該病人出院後並無任何病徵。

醫生倡覆診時再做檢測

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，復陽者若無病徵，病毒不活躍的機率較大，但該名37歲女病人有病徵，如果未能找到其他原因引致病徵，即病徵是因新冠病毒引起，證明病毒依然活躍，難以排除會傳播，惟因病毒量低，即使具傳染性料亦不高。他認為，現時康復者14日後要覆診，醫管局可考慮再為他們多做一次檢測，亦可以從中蒐集資料，統計有多少人仍帶病毒，基於本地數據制訂應對策略，「漸漸能控制社區爆發後，可能要揸緊一點。如果有餘力，為什麼不檢測多一次？」

昨增4宗全英返港 包括兩歲嬰

另外，一名參與畢業試的港大醫科生前日在考試量體溫前發現低燒，於私家醫院檢測新冠病毒，初步結果為陽性，其後於瑪麗醫院做測試，結果為不確定，之後再檢驗，證實為陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該學生首次化驗時有可能是假陽性，但也不排除是早期受感染，體內殘留微量病毒，中心會追蹤其3月份情况，了解他曾否接觸沒病徵的患者。她強調社區或有隱形傳播鏈，市民需繼續保持社交距離。

本港昨新增4宗確診，全部從英國回港，其中一人為居於粉嶺聯華大廈的兩歲男嬰，他沒有病徵，經驗糞確診。

明報記者

（抗疫新階段）