預算案警開支大增 泛民表明反對：分配不公道

李慧琼支持預算案 籲盡快派錢

民建聯主席李慧琼說支持預算案，但尚有改善空間，稱小市民極需紓困；批評未能「急市民所急」，稱政府掌握領綜援、長生津以至「關愛」受惠人戶口，應盡快向這批人派錢；又促請政府設失業援助金，建議援助最少3個月、每個月6000元。

葉劉稱「如果可以」會削港台撥款

新民黨葉劉淑儀認為預算案未提新亮點，也無處理貧富懸殊問題。她又批評港台節目製作成本高，但收視率低，且有節目偏離港台約章，應進行檢討。她說如果可以，她會削減港台撥款。

胡志偉稱，未成年港人未能受惠派1萬元，批評政府多次將資源投放大白象工程、警隊添置武器，民主黨將投反對票，「不是不想派錢，是希望派更多錢予市民、將錢派到每人手上，而非選擇性（派發）」。楊岳橋批評，派錢1萬未能抽出獨立審議，即使是「贖罪券」都是遲來，他強調否決預算案的權力已寫在《基本法》內，公民黨會反對預算案。陳志全說，抗爭陣營逾九成人均稱應否決預算案，「有人說即使領不到1萬元，都在所不計」。

政府昨公布，預算案獲通過後會向領取鼓勵就業交津的個人發放一筆過額外款項，預計最快於預算案通過後一個月發放。

（抗疫新階段）