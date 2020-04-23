反修例1929火警召喚 佔去年總數5%

消防處昨發表工作回顧，2019年接獲37,606宗火警召喚，較前年上升12.4%，當中包括7宗三級或以上火警，與前年相同。去年救護服務召喚達822,150宗，按年增加2.2%，緊急救護召喚佔766,679宗，較前年升2.4%，當中93.4%能在12分鐘目標召達時間內到達事故現場。

單日最多252宗

消防處提到去年社會事件對工作「構成巨大挑戰」，截至去年底共接獲1929宗聚眾活動有關的火警召喚及1940宗緊急救護召喚，其中火警召喚佔全年總數約5.1%。反修例運動期間，單日最多曾有252宗火警召喚及最多148宗緊急救護召喚。

個別日子僅半數達標 歸因堵路

消防處指出，聚眾活動期間多區道路被堵塞，部分快閃形式堵路，嚴重影響緊急服務，去年11月有440宗火警召喚及7539宗緊急救護召喚未能在規定或目標召達時間內到場處理，在個別日子僅52.7%的火警召喚及77.2%的緊急救護召喚達標，形容情况極不理想。

此外，消防處今年預計會招聘約860名消防和救護職系人員，包括165名主任級及695名員佐級人員，填補職位空缺。另因消防隊長職系有招聘困難，消防處會繼續全年招募。

（反修例風暴）