李家超：已促警引反恐例打擊炸彈案

拘泛民惹批評 指外國政客雙重標準

警方早前拘捕15名民主派人士，檢控他們在反修例運動期間組織及參與未經批准集結、公告未經批准遊行，李家超昨稱，留意到有外國政客及官員無理批評本港警方的拘捕及檢控行動，認為他們採取雙重標準，忘記他們自己國家的警方也拘捕違反遊行示威管制的人。他又希望市民警惕不要被利用，稱外國干涉香港事務是出於自己國家利益，不會為香港市民利益。

李家超又說，要嚴厲提醒市民本土恐怖主義萌芽風險，去年7月至今有10多宗涉炸彈案件，除有案件找到TATP烈性炸藥，亦有案件找到10公斤土製炸彈，每個市民都要關心。他稱已要求警方用所有嚴厲法例打擊這些行為，包括引用反恐條例凍結有關者資產。

回應警長自編自導案 稱警不會主動違法

早前葵青警區一名警長涉在葵涌警署外一宗汽油彈案中，透過中間人自編自導策劃案件，其後他以妨礙司法公正罪被捕。李家超強調警方不會主動參與違法行為，又指警方是講求紀律及守法的部隊，若涉紀律問題，會依照內部紀律程序跟進，涉違法則會採取法律行動。被問到前晚7．21事件9個月中警方以違反限聚令票控現場多人，李家超表示，警方會按實際情况處理所有執法行動，市民若不認同或不滿可投訴。

（反修例風暴）