警拘「屠龍」IVE生 料涉華仁炸彈案

【明報專訊】O記探員前晚於秀茂坪拘捕一名20歲男學生，檢獲一批與去年港島華仁書院山坡土製炸彈部分裝置極相似的電路板，經調查後相信他專責設計、分發及供應引爆裝置，案件仍在調查，不排除有更多拘捕行動。
被捕男學生姓蔡，據悉為示威前線「屠龍小隊」成員，就讀專業教育學院（IVE），修讀機械相關課程，涉嫌串謀意圖傷人及管有兒童色情物品，被探員帶署扣查。行動中檢獲一批電路板、製作電子儀器工具及胎釘，另檢獲150張兒童色情照片及7段相關影片。據了解，蔡為獨子，與父母同住，常參與遊行示威。
檢類似電路板 料疑犯專製引爆裝置
有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，探員前晚約10時帶備搜查令於秀茂坪邨一單位，搜獲一批電路板、製作電子儀器工具及胎釘等證物。當中電路板與去年12月9日在港島華仁書院山坡發現土製炸彈的遙控引爆裝置極相似。電路板主要用作將無線電話接收的信息轉化成電流，經電組發熱，從而引爆炸藥，而檢獲土製炸彈含有外國恐怖分子常用的HMTD炸藥，HMTD可透過加熱或明火造成爆炸。
李桂華續稱，警方調查發現團伙透過社交平台通訊資料及檢獲電路板式樣，確認被捕者與華仁山坡土製炸彈案有關，相信他專責設計、分發及供應引爆裝置，將積極調查他會否與早前多宗類似案件有關，案件仍在調查，不排除仍有接連的拘捕行動。
去年12月9日，灣仔皇后大道東香港華仁書院護土牆上的建築物地基底座下，發現兩個具殺傷力土製炸彈。警方爆炸品處理課專家相信，炸彈可經遙控引爆，內藏10公斤化學粉末，包括HMTD及硝酸鋁等成分，同時混入大量鐵釘，可於100米範圍內造成人命傷亡。