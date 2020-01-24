警拘「屠龍」IVE生 料涉華仁炸彈案

被捕男學生姓蔡，據悉為示威前線「屠龍小隊」成員，就讀專業教育學院（IVE），修讀機械相關課程，涉嫌串謀意圖傷人及管有兒童色情物品，被探員帶署扣查。行動中檢獲一批電路板、製作電子儀器工具及胎釘，另檢獲150張兒童色情照片及7段相關影片。據了解，蔡為獨子，與父母同住，常參與遊行示威。

檢類似電路板 料疑犯專製引爆裝置

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，探員前晚約10時帶備搜查令於秀茂坪邨一單位，搜獲一批電路板、製作電子儀器工具及胎釘等證物。當中電路板與去年12月9日在港島華仁書院山坡發現土製炸彈的遙控引爆裝置極相似。電路板主要用作將無線電話接收的信息轉化成電流，經電組發熱，從而引爆炸藥，而檢獲土製炸彈含有外國恐怖分子常用的HMTD炸藥，HMTD可透過加熱或明火造成爆炸。

李桂華續稱，警方調查發現團伙透過社交平台通訊資料及檢獲電路板式樣，確認被捕者與華仁山坡土製炸彈案有關，相信他專責設計、分發及供應引爆裝置，將積極調查他會否與早前多宗類似案件有關，案件仍在調查，不排除仍有接連的拘捕行動。

去年12月9日，灣仔皇后大道東香港華仁書院護土牆上的建築物地基底座下，發現兩個具殺傷力土製炸彈。警方爆炸品處理課專家相信，炸彈可經遙控引爆，內藏10公斤化學粉末，包括HMTD及硝酸鋁等成分，同時混入大量鐵釘，可於100米範圍內造成人命傷亡。

（反修例風暴）