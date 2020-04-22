林鄭：特區日常事務兩辦亦可提點 民主派斥放棄管治權 港澳辦：自治內事務一般不過問

當選後稱自治事務不需中聯辦操心

港府上周六晚三改新聞稿，最後稱中聯辦不是《基本法》第22條第2款所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，引起爭議。坊間質疑中聯辦是否變相不受22條規管，該條文指明中央部門不可干預香港內部事務。

林太2017年3月當選特首後表示，明白市民關心未來5年香港政府與中聯辦的關係，「我的立場是清晰的，屬於香港內部、自己高度自治的事務是需要得到立法會批准和支持，應該由特區政府管治團隊和我們的公務員去負責，不需要中聯辦的朋友操心」。

港澳辦連發3稿

回應22條、支持拘黎智英、批郭榮鏗

林鄭月娥昨出席行會會議前見傳媒，被問到第22條的問題時，她回應說：「現在的立場是非常清晰……港澳辦和中聯辦是代表中央在香港的機構……當然是有權有責去監督基本法的落實。」她又說，立法會內務委員會癱瘓，「港澳辦和中聯辦要履行中央對香港的監督，當然是可以發言」。林太續說，中聯辦對憲制、特區管治和日常事務的操作，都有發言權，亦可作出提點，稱批評中央干預的人別有用心。她又對政府近日解說引起混亂，「特區政府表示歉意」。

港澳辦昨日也連發3稿，回應第22條爭議及批評公民黨郭榮鏗（見另稿）。發言人稱有人認為中聯辦受第22條規限，但這看法「沒有充分考慮到中聯辦的特殊性，是不準確的」。

發言人說，「對於香港特別行政區自治範圍內的事務，中央一般不會過問」，不過如出現嚴重影響一國兩制方針和基本法全面準確落實、損害國家和香港根本利益的情况，中央要過問、糾正，而中聯辦負責代表中央處理香港有關事務，可「行使監督權」。

港澳辦稱，郭榮鏗等惡意造成內會停擺，企圖癱瘓立法會，衝擊憲法和基本法確立的憲制秩序，中央專責處理香港事務的機構對此發出嚴正警告是撥亂反正、理所當然。

民主黨主席胡志偉斥林太說法讓特區政府全面將管治權交付中央政府，斥特區政府管治失職，放棄管治意志。公民黨黨魁楊岳橋斥林太說法「有如無底線」，又質疑何謂林太所指的「日常事務」，「交通燈（時間）延長，是否又要問中聯辦？」

田北辰質疑林太港澳辦哪個說法準確

全國人大代表、立法會議員田北辰表示接受及支持港澳辦說法，稱中央強調會就一國兩制及基本法實施發聲監督，但同時表明不會過問香港日常內務，反而林太說中聯辦可就香港日常事務提點，反問林太哪一個說法才準確，作為特首，是否日常事務也要中央提點？

劉兆佳：中央感在港權力受挑戰

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，港澳辦頻密出稿反映中央認為事態非常嚴重，要防範外部勢力、及早出聲，為日後出手做政治、心理鋪墊。他續稱，港澳辦強調中聯辦有監督權，因中央認為反對派想轉移「試圖癱瘓立法會、妨礙特區政制有效運作」的視線，並挑戰中央在港權力。

明報記者

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