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2020年4月22日星期三
港聞二
林鄭：特區日常事務兩辦亦可提點 民主派斥放棄管治權 港澳辦：自治內事務一般不過問
港澳辦再轟違誓 稱按例須離任 郭榮鏗：令港人看清中央要全面管治
抗疫基金22人投反對票 林鄭：如泛民主導立會 香港會怎樣？
港民研：特首評分民望微升 48%受訪者給零分
限聚令延長兩周 警擬不批五一遊行 警消息：疫下或引公安例拒六四晚會
食肆防疫限制延兩周 續關娛樂場所
撤入座減半限制 食肆：無助增生意
違禁營業 無牌酒吧東主囚兩月
驗出復陽殘餘病毒 專家：檢測敏感度高
【疫境時刻】懷胎十月歷動盪疫情 女兒命名亦希 新手爸媽逆境懷希望
坊間滴血測抗體 黃加慶：應用未成熟
測試單獨樣本 醫局新化驗機45分鐘有結果
新學年教科書 暫八成出版社凍價
冀與街市熟食檔看齊 美食廣場食店爭資助
560幼園申加學費 350凍結 3間申減
流浪貓困東廊橋墩獲救
廣源邨藏械案 警稱被捕者拒見律師 區議員：事主同日早上求助稱一旦被捕要律師
文書助理衝閘機咬警 官稱不姑息：判監適當
元朗7．21活動 急救員：警搵埋6個人發限聚令告票
地盤工藏士巴拿撤控兼獲訟費
資助防疫產品開發接322申請 6個獲批
侍應傷內地女 法官斥控方跟進草率
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【Emily】北區區會拒攜手 警：滅罪人人有責
【Emily】鄉議局派300萬 助27鄉委會抗疫
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【明報專訊】（請看附圖）
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