侍應傷內地女 法官斥控方跟進草率

被告伍康華（24歲）報稱侍應，他承認於2018年12月20日凌晨在西貢襲擊女子楊曼曼（28歲）。控方透露，受害人持雙程證來港，遇襲後頭部重傷毁容。辯方求情稱，被告遇見受害人一見鍾情，兩人喝酒後被告提議發生性行為遭拒，受酒精影響下犯案。辯方表示，被告願意付2萬港元賠償。

法官彭中屏關注受害人康復情况，直言「呢個傷勢，大膽估計，遠遠超過2萬元」，又問控方是否取得受害人最新醫療報告。控方表示受害人未返港覆診，曾致電查問但未取得內地醫生報告，只能呈上受害人要求，包括住院費24萬元及整容費。彭官不滿資料不足夠，斥道「你作為主控官，你叫我唔理佢呀？」，「我覺得主控官咁做係唔啱嘅！」

受害人母親在庭上向彭官表示，辯方願賠償2萬元絕對不夠，「喺香港嘅醫院都醫咗18萬」。彭官稱，法庭不可接納「空口講白話」，但認同她說法顯示案中有更多可跟進之處，決定將判刑押後。

【案件編號：DCCC538/19】