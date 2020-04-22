文書助理衝閘機咬警 官稱不姑息：判監適當

報稱文書助理的被告謝穎希（27歲）求情時稱，案件在被告工作試用期內發生，或會因此失去工作，又稱被告自2016年起患上情緒病，情緒易波動，事後後悔自責。

裁判官香淑嫻引用上訴庭指引表示，前線警員履行職務時面對困難和危險，若姑息襲警，會令警方工作困難，並助長罪行，即使被告背景良好，判處監禁亦為適當。

案情指，去年11月14日早上8時多，休班警員17785準備離開港鐵灣仔站時，看見戴口罩的被告未有使用車票拍卡進入付款區，上前表露身分調查，其間被告掙扎試圖逃走，拉扯間兩人倒地，被告隔着口罩咬警員右前臂約1分鐘，及後逃去但遺下背囊，兩天後被捕。

另外去年10月1日女護理員蔡妙兒（56歲）涉響應網民號召參加「六區集會」，在港鐵太子站外張貼海報時，一便衣警途經並踩上她的海報，她突用塗漿糊的棍打中對方左臂，被在場警員制服。女護理員昨承認一項普通襲擊罪，求情時指該便衣警刻意踩爛地下海報及粗言指罵，被挑釁下出手襲擊，裁判官批准她保釋至5月14日判刑，以待取閱背景報告。

散工對警防線自瀆認猥褻

此外，去年10月31日有人在太子站外發起「毋忘8‧31活動」，大批市民在旺角一帶聚集，其間越南籍清潔散工趙文俊（50歲）走到警察防線前「露械」及自瀆；他昨承認一項在公眾地方作出猥褻行為，求情時稱當日母親離世，受酒精影響，被判罰款2000元。

【案件編號：ESCC2603、WKCC3815/19、WKCC235/20】

（反修例風暴）