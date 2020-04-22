廣源邨藏械案 警稱被捕者拒見律師 區議員：事主同日早上求助稱一旦被捕要律師

有組織罪案及三合會調查科前日在全港多處搜查11個單位，拘捕3名男子，年齡介乎25至63歲，涉嫌無牌管有槍械及彈藥，檢獲26枚空彈殼、5支由原部件組成的槍械，包括3長槍2短槍、3件原部件、6支胡椒噴霧、1個滅聲器、3個軍用夜視鏡及3部電腦。

拘3人檢5槍 警：簡單改動可發射

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，被捕3人報稱工人及氣槍店員工，檢獲部分真槍部件，至於可否發射有待軍械鑑證，兩個軍用夜視鏡在一氣槍店檢獲，稱輸入戰略物資須領牌。他說，部分被捕者為wargame發燒友，檢獲的槍械高度危險，簡單改動即可發射，正調查槍械用途。

部分被捕者wargame 發燒友

警稱有手令 曾帶見大律師

李桂華又主動解釋廣源邨拘捕行動，稱當時警員持手令到單位拘捕，戶主拒絕開門，警員遂「強行入內」。他又指有自稱大律師女子多次要求見被捕男子，警員在屋內問被捕人是否希望該律師提供法律支援，惟他拒絕。到達警署後，李稱該大律師再次要求見被捕人，警員將被捕男子帶到大律師面前，在值日官見證下當面拒絕該大律師代表。

區議員引述大律師：

警搭肩膀 被捕者稱不用協助

沙田區議員廖栢康稱，當日早上接獲被捕男子求助，稱擔心自己人身安全，向他表示一旦被捕，務必要安排律師。據悉有人懷疑近日被跟蹤，而身邊亦有打wargame的朋友被捕，擔心自己亦會被捕。至下午5時許，有懷疑便衣入屋拘捕該男子時，廖在門外聽到啜泣聲、水喉聲、嘔吐聲及桌椅移動聲等。他質疑被捕男子在屋內遭受何種對待，態度會在半日內180度改變。他又說，大律師其後到沙田警署嘗試接觸被捕男子，獲安排內進，被捕男子被警員搭着肩膀，向大律師表明不用協助。他引述大律師稱，被捕男穿長袖衫褲，無表面傷痕，大律師會繼續嘗試接觸事主。

李桂華提及，有區議員多次拍門要求入內，又召救護員到場，「構唔構成浪費公眾資源，大家自己衡量。我相信當時佢哋唔會覺得裏面有人受傷」。事後該處亦有保安員被追打，李要求區議員關注保安員安全，以及幫忙呼籲在場市民克制。