560幼園申加學費 350凍結 3間申減

教育局昨稱，截至4月中，參加幼稚園教育計劃的約760間幼稚園當中，有3間申請減學費，約230間凍結學費，另有約450間申請加學費。至於無參加計劃的幼稚園，約110間申請加學費，約120間凍結學費。教育局現正審核學校建議的學費，會盡早通知學校核准的學費。

萌兒幼稚園（前稱荃威幼稚園）校長張如卉稱，該校半日制班不收學費，但申請新學年全日班學費略加，主因是租金、教師薪酬上調，家長每個月多付200元。她稱，疫情下部分家長因經濟問題沒有交學費，學校亦酌情處理，沒有追討，如果新學年家長有經濟困難，可申請學資處學費減免，亦可向校方反映。

東華三院部分全日班申加 平均3.1％

本報向部分辦學團體查詢幼稚園調整學費事宜。東華三院稱，屬下17間幼稚園均參加幼稚園教育計劃，半日班免收學費；至於全日班，部分屬校申請加費，平均增幅3.1%，如獲批，預計每月學費介乎823至1495元，每年交10個月學費。東華三院稱，疫情下已向低收入家庭學童提供防疫物資、豁免屬下幼稚園的膳食費及茶點費，為全日班家長提供學費津貼，減輕他們家庭經濟壓力。

大陽島凍費 保良局個別校申加

太陽島教育基金屬下有9間幼稚園及幼兒中心，全部有參加幼稚園教育計劃。太陽島稱，考慮到疫情影響，預算全港整體經濟下行，為免盡一步增加家長經濟負擔，決定不調整學費。保良局稱，屬下個別學校因應校本需要，包括考慮營運費用調整、增加興趣活動次數及校舍保養維修等，按教育局機制申請調整學費。

根據立法會財委會最新文件，2019/20學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園，半日制課程全年學費中位數3400元；全日制及長全日制課程全年學費中位數分別為8100元及1.26萬元。