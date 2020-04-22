冀與街市熟食檔看齊 美食廣場食店爭資助

飲食牌由美食廣場持有

西九龍中心美食廣場食店東主劉先生說，美食廣場多由商場持有飲食牌再分租，故在抗疫基金的安排下，西九龍中心美食廣場40多間食店未能受惠，他們曾詢問商場，對方亦無意減租。他說，自己整天沒生意，「由朝坐到晚，坐到手腳標冷汗」，仍要支付2萬元月租，只能繼續以積蓄撐着，擔心店舖倒閉。他又說，食環署街市熟食或小食攤檔於第二輪抗疫基金中可獲發5萬元資助，認為美食廣場與熟食中心性質相似，希望政府亦可向美食廣場商戶發放5萬元。

持食署許可證 飲品店亦不獲資助

此外，現時約有7865間食店持食環署發出的許可證，同樣不獲資助。飲品店負責人鄧小姐說，疫情下生意額跌了八成至九成，加上店內多聘兼職，只有店主是全職，她只能申請到一筆過7500元津貼，認為「如補漏拾遺都未能保障我們，怎樣可以保障大家（員工）的收入？」

立法會議員譚文豪稱，政府撥款準則有欠公允，認為美食廣場商戶和取食環署許可證的食店，因非直接持有食肆牌照，不能成為飲食界選民，故政府在兩輪抗疫基金都漠視他們需求。

（抗疫新階段）