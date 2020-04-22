新學年教科書 暫八成出版社凍價

中小學近日就9月新學年用書作「選書」程序，以編制學校書單。導師出版社社長石國基稱，業界經營困難，由去年9月至今年3月，社會運動、疫情影響市民買書意欲，生意額較往年同期下跌五成至七成，但考慮到今年整個社會情况惡劣、經濟差，希望與家長共渡時艱，「盡量做到凍價便做」。他稱，第二輪防疫抗疫基金「保就業」計劃，以及政府承擔4000萬元書展參展費，對業界有一定幫助。

電子書出版社：原擬加5％ 願共渡時艱

香港電子教科書協會會長曾慧敏稱，八成電子書書商決定不加書價，她稱製作電子書成本，例如圖片版權使用費不斷增，原先打算加5%書價，如今維持書價水平，希望與家長同甘共苦。她稱，近年配合STEM教學趨勢，常識科電子書較受學校歡迎，而疫情下學校更接受採用電子書，「以往有老師抗拒，但現時網上Zoom教學，老師對電子書需求大增，家長接受程度增」。

教育局稱，教科書價格原則上是市場主導，毋須經教育局審批，又稱會盡快公布教科書價格，供學校在選擇下學年課本時參考。

（抗疫新階段）