測試單獨樣本 醫局新化驗機45分鐘有結果

醫管局的「加強化驗室監測」由最初只涵蓋入院的肺炎患者，於2月中擴至普通科門診及急症室的輕微病徵患者，局方亦在亞洲博覽館、急症室外設立檢測站，為海外入境者、家居檢疫及在檢疫中心出現病徵的人檢測。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，截至4月14日，醫管局及衛生署分別為6.5萬及6.6萬人檢測，合共13萬人，本港平均每1000人有約17.6人接受病毒測試，比新加坡、韓國等的比例高。在2月20日至4月19日期間，普通科門診及急症室合共為3.6萬人驗病毒，當中127人確診，即佔0.4%，其中印度團群組的69歲女團友到普通科門診求醫，埃及團亦有3人到急症室或門診求診，由此揭發該兩個群組爆發，透過追蹤密切接觸者，避免其他團友在社區傳播病毒。

舊機「等齊才開車」 需時4至6句鐘

莊指出，醫管局以往用傳統儀器驗新型冠狀病毒，猶如小巴載客，因成本效益需要等齊乘客才會開車，故化驗人員須收集數十個樣本才啓動機器，過程中亦牽涉人手提取病毒核酸及擴增病毒的步驟，一般需時4至6小時有結果。

莊慧敏以的士比喻近日增購的自動化驗機，即使只有一個乘客亦會「開車」，增加化驗的靈活性，測試對象涵蓋接受緊急手術，以及在急症室外等候結果的患者；化驗人員只需將樣本放入獨立模組（module），機器運作最快45分鐘，約一小時內就有結果，傳統方法則需4至6小時。醫管局補充，10間公立醫院共有62部配備不同模組數目的化驗機，同一時間可進行超過430個樣本測試。

莊補充，供應商會每周提供2400至2500盒試劑用於自動化驗機測試；而醫管局在1月已購入40萬份用於傳統測試儀器的試劑，目前約有30萬份存貨，預料可使用一年。

（抗疫新階段）