港聞

港聞二

測試單獨樣本 醫局新化驗機45分鐘有結果

【明報專訊】為及早發現病徵輕微的新型冠狀病毒患者，避免造成社區爆發，醫管局多次擴闊病毒檢測範圍，急症室及普通科門診兩個月間為3.6萬人驗病毒，當中4%確診，並因此發現印度和埃及團群組。局方近日增購自動化驗機及相關試劑，化驗人員毋須再等候數十個樣本才開機，可單獨做個別病毒測試，所需時間由4至6小時減至最快45分鐘。

醫管局的「加強化驗室監測」由最初只涵蓋入院的肺炎患者，於2月中擴至普通科門診及急症室的輕微病徵患者，局方亦在亞洲博覽館、急症室外設立檢測站，為海外入境者、家居檢疫及在檢疫中心出現病徵的人檢測。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，截至4月14日，醫管局及衛生署分別為6.5萬及6.6萬人檢測，合共13萬人，本港平均每1000人有約17.6人接受病毒測試，比新加坡、韓國等的比例高。在2月20日至4月19日期間，普通科門診及急症室合共為3.6萬人驗病毒，當中127人確診，即佔0.4%，其中印度團群組的69歲女團友到普通科門診求醫，埃及團亦有3人到急症室或門診求診，由此揭發該兩個群組爆發，透過追蹤密切接觸者，避免其他團友在社區傳播病毒。

舊機「等齊才開車」 需時4至6句鐘

莊指出，醫管局以往用傳統儀器驗新型冠狀病毒，猶如小巴載客，因成本效益需要等齊乘客才會開車，故化驗人員須收集數十個樣本才啓動機器，過程中亦牽涉人手提取病毒核酸及擴增病毒的步驟，一般需時4至6小時有結果。

莊慧敏以的士比喻近日增購的自動化驗機，即使只有一個乘客亦會「開車」，增加化驗的靈活性，測試對象涵蓋接受緊急手術，以及在急症室外等候結果的患者；化驗人員只需將樣本放入獨立模組（module），機器運作最快45分鐘，約一小時內就有結果，傳統方法則需4至6小時。醫管局補充，10間公立醫院共有62部配備不同模組數目的化驗機，同一時間可進行超過430個樣本測試。

莊補充，供應商會每周提供2400至2500盒試劑用於自動化驗機測試；而醫管局在1月已購入40萬份用於傳統測試儀器的試劑，目前約有30萬份存貨，預料可使用一年。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 醫管局

上 / 下一篇新聞

林鄭：特區日常事務兩辦亦可提點 民主派斥放棄管治權 港澳辦：自治內事務一般不過問
林鄭：特區日常事務兩辦亦可提點 民主派斥放棄管治權 港澳辦：自治內事務一般不過問
港澳辦再轟違誓 稱按例須離任 郭榮鏗：令港人看清中央要全面管治
港澳辦再轟違誓 稱按例須離任 郭榮鏗：令港人看清中央要全面管治
抗疫基金22人投反對票 林鄭：如泛民主導立會 香港會怎樣？
抗疫基金22人投反對票 林鄭：如泛民主導立會 香港會怎樣？
港民研：特首評分民望微升 48%受訪者給零分
港民研：特首評分民望微升 48%受訪者給零分
限聚令延長兩周 警擬不批五一遊行 警消息：疫下或引公安例拒六四晚會
限聚令延長兩周 警擬不批五一遊行 警消息：疫下或引公安例拒六四晚會
食肆防疫限制延兩周 續關娛樂場所
食肆防疫限制延兩周 續關娛樂場所
撤入座減半限制 食肆：無助增生意
撤入座減半限制 食肆：無助增生意
違禁營業 無牌酒吧東主囚兩月
違禁營業 無牌酒吧東主囚兩月
驗出復陽殘餘病毒 專家：檢測敏感度高
驗出復陽殘餘病毒 專家：檢測敏感度高
【疫境時刻】懷胎十月歷動盪疫情 女兒命名亦希 新手爸媽逆境懷希望
【疫境時刻】懷胎十月歷動盪疫情 女兒命名亦希 新手爸媽逆境懷希望
坊間滴血測抗體 黃加慶：應用未成熟
坊間滴血測抗體 黃加慶：應用未成熟
新學年教科書 暫八成出版社凍價
新學年教科書 暫八成出版社凍價
冀與街市熟食檔看齊 美食廣場食店爭資助
冀與街市熟食檔看齊 美食廣場食店爭資助
560幼園申加學費 350凍結 3間申減
560幼園申加學費 350凍結 3間申減
流浪貓困東廊橋墩獲救
流浪貓困東廊橋墩獲救
廣源邨藏械案 警稱被捕者拒見律師 區議員：事主同日早上求助稱一旦被捕要律師
廣源邨藏械案 警稱被捕者拒見律師 區議員：事主同日早上求助稱一旦被捕要律師
文書助理衝閘機咬警 官稱不姑息：判監適當
文書助理衝閘機咬警 官稱不姑息：判監適當
元朗7．21活動 急救員：警搵埋6個人發限聚令告票
元朗7．21活動 急救員：警搵埋6個人發限聚令告票
地盤工藏士巴拿撤控兼獲訟費
地盤工藏士巴拿撤控兼獲訟費
資助防疫產品開發接322申請 6個獲批
資助防疫產品開發接322申請 6個獲批
侍應傷內地女 法官斥控方跟進草率
侍應傷內地女 法官斥控方跟進草率
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】機械人駐試場幫DSE生打氣
【Emily】機械人駐試場幫DSE生打氣
【Emily】電腦送基層童 助停課不停學
【Emily】電腦送基層童 助停課不停學
【Emily】區議員寫〈祭手足〉文言文考DSE生
【Emily】區議員寫〈祭手足〉文言文考DSE生
【Emily】政府補貼下 百萬家庭零電費
【Emily】政府補貼下 百萬家庭零電費
【Emily】北區區會拒攜手 警：滅罪人人有責
【Emily】北區區會拒攜手 警：滅罪人人有責
【Emily】鄉議局派300萬 助27鄉委會抗疫
【Emily】鄉議局派300萬 助27鄉委會抗疫