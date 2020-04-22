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【疫境時刻】懷胎十月歷動盪疫情 女兒命名亦希 新手爸媽逆境懷希望

【明報專訊】孕期橫跨反修例風暴與新冠肺炎，設計師Bryan和太太的第一個孩子，上月在「疫境」中出生。一對新手爸媽一邊摸索、一邊防疫；見女兒身體突然僵直，既想帶她到醫院檢查，又擔心出入醫院有感染病毒風險，唯有自行蒐集資料判斷。憂慮加倍、多了工夫，Bryan和太太將之視為訓練，開展疫下育兒第一課。

去年4月，反修例風波未起，結婚3年的Bryan和太太計劃生下一代。兩個月後，運動拉開序幕，同月Bryan太太確定懷孕，「當時想過，如果6月未有就延遲計劃，因為社會氣氛緊張，未必是生孩子的好時機，但孩子選擇在這個時間出世，我們就盡力令她安全來到世上」。孕期見證社會動盪及疫情來襲，「所以孩子會好硬淨、抗壓能力一定好好」。Bryan如此深信。

女兒出生不准探望 「太太影相畀我睇」

疫情初期，Bryan太太挺着大肚出入醫院產檢時特別謹慎，眼鏡、口罩必定戴齊。臨盆前一次產檢，醫生通知二人，為減低感染病毒風險，產後除每日哺乳時間，不能探望孩子直至出院。分娩那日，Bryan在產房陪產、為女兒剪臍帶後，在房外等待護士將孩子推出產房，把握那一兩分鐘再看這位家中新成員一眼、拍幾張照片，「出院前都只能靠太太每日影相畀我睇，會好想見、心掛掛」。

留院5日後，父女終可相見。Bryan和太太帶着身體柔軟如麵包的女兒回家，經歷各種第一次。有一晚，女兒吃奶、換尿片後不斷哭，Bryan發現女兒身體僵直，臉色發紫，二人緊張得馬上收拾行裝，準備到醫院檢查，幸女兒排便後回復平靜，只是一場虛驚。「BB一有異樣就想即刻知咩事，但疫情下去唔去醫院係好大掙扎，始終她太脆弱，又不能戴口罩。」一方面擔心孩子不適，一方面憂慮出入醫院會染疫，作為新手爸媽，Bryan和太太多次在「去定唔去」的問題上糾結，Bryan曾經上網找孩子不適原因，「Google會講到好嚴重，我試過查嬰兒僵直，佢話係因為腦癱，睇完好驚」。Bryan和太太笑言，現時感覺有如回到自己父母的年代，「減少對醫護的倚賴，自己學應對突發情况」。後來Bryan向任職醫護的朋友請教，知道嬰兒因排泄問題僵直、大哭至臉色發紫並不罕見。

「BB安全第一」 到診所打疫苗貴萬元

現時Bryan和太太絕少外出，但必須帶女兒打針、做檢查。他們為女兒買了一頂小童防飛沫帽代替口罩，又為了減少出入健康院而改到私家診所注射疫苗，二人說，到診所打針比原定計劃貴了近萬元，但太太隨即說：「BB安全第一，價錢是其次。」Bryan說，女兒出生後，不少親友想到他們家中「玩BB」，但二人認為疫下應減少社交接觸，故為女兒開設一個Instagram帳號，每日更新，讓親友隔着手機屏，了解孩子情况。

「之前無力的事太多，𠵱家見到BB，反而係覺得有個新希望。」Bryan和太太為孩子取名「亦希」，寓意逆境中有希望。現時孩子未懂事，父母先歷「疫境」，他們以身作則，演繹這份寄望。

明報記者 陳冬綾

（抗疫新階段）

相關字詞﹕嬰兒 新手爸爸 新手媽媽 新手父母 疫境時刻

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