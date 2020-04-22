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驗出復陽殘餘病毒 專家：檢測敏感度高

【明報專訊】本港前日無錄得任何新型冠狀病毒個案，但昨再增4宗輸入個案。早前一名確診的17歲英國留學男生出院近兩周後，自行到私家醫生處化驗復陽。醫管局稱男生病毒量低，相信是已死的殘餘病毒。專家解釋感染病毒後身體會慢慢修補受損組織，其間會排出消滅了的病毒，相信今次復陽因目前檢測方法敏感，檢出身體排走病毒。

早前確診並於4月7日出院的17歲男英國留學生測試復陽性，前日再入院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，該患者（496號病人）出院後自行到私家診所檢測呈陽，化驗顯示病毒量低（Cyclic Threshold （CT） Value約為30至33）。病人在瑪麗醫院兒科接受觀察，情况穩定。

稱病毒量低不具傳染性 審慎起見留院監察

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，2003年SARS後曾有研究指40%出院康復者在身體不同部分殘餘病毒基因，形容此情况非新事。他續稱，目前病毒核酸檢測能檢測出生存和已死病毒，醫院專家認為該病人病毒量低，驗出的只是殘餘、已死的病毒，不具傳染性，審慎起見讓病人留院接受更多測試和監察，醫管局中央傳染病委員會檢視今次事件，討論需否改善。

衛署：家人非同住 將驗深喉唾液

張竹君表示，病人出院後無再出現病徵，相信他未必有傳染性，加上康復出院後獨自居住，主要留在家，家人到酒店暫住只替他買飯，其家傭則到過家中更換窗廉及倒垃圾，不算密切接觸，但亦已向其家人提供深喉唾液樣本瓶作檢測。

被問是否有為出院病人再做病毒檢測，劉家獻無正面回應，稱目前有650名病人已出院，159名已覆診，會按其需要安排檢查。

許樹昌：身體修補受損組織 排出已消滅病毒

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌表示，CT Value愈高，病毒量愈少，他引述港大研究指，當病毒檢測的CT Value高於30就種不到活病毒；美國同類研究顯示，CT Value高於32就種不到活病毒。他認為，今次病人出院已很久，加上檢出病毒量低，驗出是已死病毒。他解釋，感染病毒後身體會慢慢修補受損組織，其間會排出消滅了的病毒，由於目前檢測方法敏感度高，可驗到排出的已死病毒，2003年有SARS病人發病後58日亦驗出殘餘病毒。

許樹昌認為，目前連續兩次檢測陰性出院準則可靠，相信出院者不具傳染性。他亦指，若疫情反彈至一線甚至二線隔離病牀爆滿，可考慮將CT Value高且帶有抗體的病人轉到社區隔離設施繼續養病。

醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰稱，目前使用的核酸測試敏感度很高，驗出陽性不代表體內仍有活病毒，暫未計劃進一步收緊檢測，反而現時疫情趨穩定，是適合時候去討論一旦疫情急劇轉差應如何處理。被問是否考慮讓CT Value高且帶抗體的病人離院，陸志聰說是可討論的方向，會交由專家組詳細討論。

昨增4宗確診，分別由英國和美國於前日返港，累計至昨有1030宗確診及疑似個案。早前一名維珍航空女地勤確診，張竹君表示，她有4名有病徵的接觸者已接受檢測，全部呈陰性，共6名密切接觸者會送檢疫中心檢疫，另有77個同事將於一兩日內接受深喉唾液測試。

明報記者

（抗疫新階段）

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