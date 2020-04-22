食肆防疫限制延兩周 續關娛樂場所

飲食業仍需遵守8項規定，包括餐桌間距離最少1.5米、不可多於4人一桌、食客飲食外須戴口罩、入食店前要量體溫等。食物及衛生局長陳肇始昨稱，食肆大致跟隨規定，距離1.5米或要有效隔板的措施最重要，巡查過程見到食肆做到，故放寬五成入座限制，但若情况不理想，「隨時有機會再收緊」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，目前表面上少本地個案、多是輸入個案，但承認監察系統或有漏洞，未必能找出社區內所有感染者，不知道是否有隱形傳播鏈，市民仍需保持社交距離，否則如有漏網之魚，可引起爆發。

根據政府數據，截至昨日凌晨警方及食環署共提出37宗檢控；針對限聚令規例，警方發出164張定額罰款告票、提出3宗檢控。

健身界批延禁令稱憤怒

張宇人促有條件重開娛樂場所

餐飲聯業協會會長黃家和稱，撤銷一項限制對業界幫助不大，建議限制令應改以7天為限，並放寬至6人一桌。酒吧業協會副主席錢雋永說，延長禁令致全港酒吧停業近一個月，要求政府推第三輪抗疫基金資助業界一筆過15萬元交租。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎稱，業界對再延長禁令大感憤怒，教拳20年的他在太子開館，疫情至今已蝕60多萬元，夏天是收生旺季，對今年不感樂觀，不排除要大館搬細館以減少虧損。

立法會飲食界議員張宇人批評港府未有在疫情和經濟間取平衡，建議容許酒吧等娛樂場所仿效食肆，有條件地重開一半。立法會批發及零售界議員邵家輝促請政府額外補貼需延長關閉的商戶。

另外，漁護署宣布轄下燒烤場及露營地點關閉至5月7日。

（抗疫新階段）