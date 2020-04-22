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限聚令延長兩周 警擬不批五一遊行 警消息：疫下或引公安例拒六四晚會

【明報專訊】港府昨以全球疫情仍嚴峻且反覆為由，宣布延長「限聚令」至5月7日。警方消息稱，五一遊行將不獲批准，警方聯絡有關主辦單位詢問會否取消遊行，對方若堅持遊行，即屬違法。據悉，警方亦關注六四晚會，消息稱即使到時限聚令取消，警方也可因應疫情，運用《公安條例》以公共安全為由，拒絕集會申請。支聯會昨晚開會商討六四遊行及燭光晚會的後備方案。

警方昨回應稱有兩個團體通知，擬於5月1日在港島舉行公眾活動，警方正處理有關通知。每年勞動節，職工盟等勞工團體都會舉辦遊行集會。職工盟主席吳敏儀稱，組織昨日未商討「限聚令」生效下的後備方案，未來數日會討論，她說警方至昨日未就遊行安排聯絡職工盟。

主辦方若堅持遊行將違法

警方權威消息人士向本報透露，有關團體較早前入紙申請五一舉辦遊行時，警方已表明因受疫情影響，不會那麼快處理申請，至昨日政府公布延長限聚令，他說警方聯絡主辦方詢問會否取消活動。該消息人士表明，警方將不會批准有關遊行，若主辦方堅持遊行，將會違法。對於民陣日前已申請七一遊行，他說警方已表明現階段不會處理有關申請。

詢律政司「公安」包衛生安全否

有指揮官形容在疫情下處理遊行集會申請「非常難搞」，警方目前要和主辦方商討對策，「如用道理說服不到，可能要取法律意見，或會禁止有關遊行」。他透露，警方會諮詢律政司意見，在《公安條例》下的「公共安全」是否包括「衛生安全」考慮，作為日後執法參考。

今年是六四31周年，外界關注一系列悼念活動會否受疫情影響。另一名警方消息人士稱，六四燭光集會是否獲批不反對通知書，除了要看限聚令是否再延長，也與疫情整體情况有關，由於六四晚會在維園舉行，若康文設施因應疫情而仍然封閉或限制使用，則已有足夠理由不批准舉辦。他說：「即使到時限聚令取消，警方也可以拒絕申請，那涉及公共安全，不批准就不批准，你（申請人）要紀念，有其他方法，你亦可以上訴，不可以說六四就不可以不批。」他說執法單位要理性，否則變成人治。

支聯會商後備方案

支聯會秘書蔡耀昌稱原定5月31日舉辦「毋忘六四」大遊行，以及六四當晚在維園舉行燭光晚會，但能否舉行，亦要視乎疫情發展，而支聯會暫未知會警方有關活動。他說疫情下康文署場地關閉，「康文署都未講到是否可借出維園」。他說支聯會常委會昨晚開會討論後備方案，但因為限聚令實施至5月7日，因此估計要待5月中才有定案。

明報記者

（抗疫新階段）

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