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港澳辦再轟違誓 稱按例須離任 郭榮鏗：令港人看清中央要全面管治

【明報專訊】公民黨立法會議員郭榮鏗主持內會主席選舉，港澳辦和中聯辦繼上周一（13日）發稿譴責他「濫權」後，港澳辦昨再點名批評他「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當」。郭回應說，最近數周發生的事令港人看清楚，中央要採取全面管治權、將一國兩制徹底打破，「會DQ我，已是寫在牆上」。他重申自己是按議事規則行事。

被問到有否計劃入稟司法覆核郭榮鏗的宣誓，律政司發言人回覆，表示不會就個別事件評論。

國務院港澳辦新聞發言人昨以問答方式點名批評郭榮鏗，發言人斥郭聯同其他反對派議員在內會拉布，是「蓄意違背誓言、涉嫌公職人員行為失當，可謂事實清楚，鐵證如山」。

對於郭榮鏗表示是為了阻止《國歌法》通過，港澳辦發言人說，國歌法已列入《基本法》附件三，盡快完成本地立法是香港立法機關應盡的憲制責任。發言人質疑郭如此敵視國歌法，是否真的認同一國原則、真的擁護基本法和效忠香港。發言人稱，《宣誓及聲明條例》規定任何人作出誓言後拒絕或忽略作出的誓言，「已在任的人士必須離任」，違反誓言就必須承擔相應的法律責任。

郭榮鏗回應表示，中央要採取全面管治權、將一國兩制徹底打破。他說如為港人爭取民主自由、捍衛法治會被DQ，「是本人一生光榮、絕無遺憾」；又強調主持內會是按議事規則而為，解死結非由中央出手。

郭料被DQ 稱「一生光榮」

周浩鼎促政府盡快行動

民建聯周浩鼎表示，郭榮鏗多番說要阻擋體現國家主權的國歌法通過，是違反誓言，絕對有足夠法律理據DQ郭，認為政府應盡快行動。經民聯梁美芬就表示，郭榮鏗癱瘓內會運作，有違基本法要求，稱應讓原主席李慧琼重新主持內會，解決目前困局。

港澳辦昨亦出稿稱「堅定支持香港警方依法拘捕黎智英等犯罪嫌疑人」，回應香港警方上周六（18日）拘捕黎智英、李柱銘等15人。發言人批評美英政府和一些政客說三道四，並藉口《香港人權與民主法案》向香港警方和司法機關政治施壓，干預中國內政，「再次暴露了美英勢力為香港一些反中亂港勢力撐腰打氣的政治圖謀。我們對此表示強烈譴責和堅決反對」。

北京國台辦亦就香港拘捕行動，點名批評民進黨等「台獨分裂勢力藉機指摘、炒作，顛倒黑白」，稱民進黨插手香港事務，「牟取政治私利、企圖分裂國家」。

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