【明報專訊】世衛應對疫情嘅表現備受爭議,總幹事譚德塞噚日就喺Twitter發文,呼籲大家要尊重醫護中立,仲話「攻擊醫護等同攻擊人道主義(Attacks on health care are attacks on humanity)」(圖)。帖文引嚟網民「洗版」,喺佢Twitter貼咗舊年香港理大衝突期間,有義務醫護人員被捕嘅相,要佢回應。