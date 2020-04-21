【Emily】梁美芬立會講基本法 超時被叫停 葉太競選主任曾批中聯辦干預

譚文豪：葉太自己人都咁講

身兼基本法委員會委員嘅梁美芬喺會上解釋如何正確理解《基本法》，但由於發言超時而被委員會主席張國鈞制止，美芬即刻嬲豬咁話：「你Shut me up都無用㗎。」而公民黨譚文豪就翻舊帳，話新民黨主席葉劉淑儀喺2017年參加特首選舉時，其競選總新聞主任彭仕敦（Mark Pinkstone）曾撰文話中聯辦干預香港選舉，提到葉太最有資格做特首，點知就畀中聯辦干預，譚話「你自己啲人都咁講啦，葉太」、「葉太好似講到自己好權威咁」。

葉太話該主任唔了解基本法

對於被翻舊帳，葉太同Emily講佢無咩回應，因該總新聞主任係澳洲人，對《基本法》唔了解，提出個人意見。佢強調自從2017年選舉後都無見過對方。

另外，會議上亦通過咗由民建聯主席李慧琼提出、就有關立法會選舉指引嘅無約束力動議，包括畀所有持長者卡嘅選民可以優先投票等。