行返校領准考證發燒 考生擬早到試場散熱

學校4月起短訊打氣

考生手製小食答謝

本報記者昨到訪衛理中學，班主任及校務處職員於禮堂台前放滿准考證和校方預備的口罩及消毒濕紙巾，考生安排坐在禮堂內預設的座位，等候班主任叫名逐一上前領證。校長藍正思表示，擔心考生忘帶舊證，故逐一為考生把新舊證釘在一起，「（沒帶舊證）未必不可入場，但要寫報告，又不知後果，他們會十分緊張」。

藍正思說，校方4月起每天發一兩短訊勉勵考生，短片及文字內容由老師、校友等提供，會一直持續至開考，「最怕他們覺得煩」。他說校方為考生打氣，想不到有考生親手製作小食答謝老師。

班主任為學生逐一寫心意卡

班主任區文珊為班上約30名學生寫心意卡，「最想他們身體健康，淡淡定定考好試」，多次叮囑考生做練習卷，又逐一為學生打氣，「你最容易緊張，不用太緊張就可以了」。任教英文科的班主任施惠揚則叮囑學生溫習英文詞彙及提交學習概覽，有學生更佻皮笑說﹕「最想『炒』咗英文。」

考生陳穎詩稱，溫習多月，「想快些考完文憑試」，又說收到校方的打氣短訊，「覺得都有人陪伴」，這周將調節生理時鐘，嘗試早睡早起。

另一考生王靖稀說，下午走路回校後量體溫，結果高於38度，花了逾半小時「冷靜自己」，與同學笑言「要帶埋冰袋考試」；因擔心應考時或出現相同情况，會提早30至45分鐘到達校場「散熱」。

教局試場備20萬支搓手液

另外，教育局長楊潤雄昨於facebook稱，政府為考生準備的20萬支便攜裝酒精搓手液昨起分批運到各試場學校，又稱今屆文憑試「得來不易」，除送贈口罩及搓手液予考生，各試場亦加強防疫措施，望支持考生放心爭取成績。