地球日港調查：九成人稱地球「病重」

港生態健康評分略高於全球

「生態健康」於3月20日至4月10日期間評分，61人回應，受訪者包括環境局長黃錦星、天文台前台長林超英、中電總裁蔣東強，及環諮會前主席林健枝等，綠惜地球未有公布個別人士評分。結果顯示，眾人整體給香港4.3分，略高於全球3.6分，同處低水平；93%給全球5分以下，認為及格者僅7%；74%給香港5分以下，餘下26%表示及格，高於全球水平。受訪者被問過去50年間人類對地球生態的最大貢獻，最多人表示國際制訂各種環保條約，例如有關全球氣候變化的《京都議定書》和《巴黎協定》等；亦有18%人稱「沒有貢獻」。至於人類破壞地球生態，最多人回答人類導致全球氣候變化、鼓吹消費主義及掠奪地球資源等。

另外，曾出任環團綠色大使的藝人鍾楚紅未有直接評分，故未被納入調查結果，她接受綠惜地球訪問時稱，50年過去，全球仍有很多生態危機，特別是全球暖化，香港如未來不推動「有違天意」的大白象工程如「明日大嶼」，香港仍是安全。綠惜地球環境倡議總監朱漢強分析香港得分較高原因，指香港過去數十年確立了不少環保法規，「由無到有」，反觀世界各地環保表現參差，故評分較低。